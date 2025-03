Zonawrestling.net - VIDEO: CM Punk spiega perché ogni volta chiede un dolce da mangiare dopo i suoi match

quasisuoo a volte anche segmento, CMdurante le conferenze stampasempre se può avere untto da.L’usanza bizzarra è statata da lui stesso in unpostato oggi sui canali social della WWE. Nelviene avvicinato e gli viene posta la domanda sulsempre unalla fine dei.Can't wait to see what @CM's #WrestleMania MAIN EVENT POST-PASTRY looks like. pic.twitter.com/H7CtI9jhgw— WWE (@WWE) March 31, 2025 “Voglio sempre untto alla fine dei miei, per svariate ragioni. Mi piace viziarmiaver faticato molto. Cerco di stare a dieta quando non sto fisicamente facendo wrestling, ma quando lo sto facendo, la mia pentola d’oro in fondo all’arcobaleno è qualsiasi cosa di; Ciambelle, torte, muffins, pasticcini.