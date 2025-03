Arezzonotizie.it - VIDEO | Caporalato e lavoro al nero. Gli orafi non ci stanno: "Via chi non segue le regole"

Leggi su Arezzonotizie.it

"I controlli? Sono i benvenuti. Non vogliamo che per colpa di qualche mela marcia ne risenta un'intera categoria". Giordana Giordini, imprenditrice aretina nonché presidente della sezionedi Confindustria Toscana sud, non ha alcun dubbio: "chi non lavora secondo ledeve risponderne".