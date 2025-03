Vicenza Classic Car Show 2025 missione compiuta Tre giorni di passione su quattro ruote

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La seconda edizione delCar, forte del fascino intramontabile delle auto che hanno scritto pagine di storia e di emozioni, ha superato ogni attesa: un fiume di appassionati — giovani, famiglie, collezionisti, semplici curiosi — ha invaso i padiglioni della Fiera, trasformando la città in un grande teatro a cielo aperto dellamotoristica.Uno spettacolo impreziosito dalla sinuosità della Ferrari 275 GTB, dalla grinta ribelle della Lamborghini Miura e dall’eleganza senza tempo della Maserati Mistral, tra sguardi sognanti e foto ricordo da custodire. A fianco delle leggende del passato, l’anteprima italiana della Corvette E-Ray, prima Corvette elettrificata, ha unito tradizione e futuro con l’energia di chi non teme l’innovazione.I visitatori si sono messi in fila per provare i simulatori Ferrari, rivivere la magia di Back to the Future accanto alla DeLorean DMC-12 o emozionarsi davanti alla Ferrari 308, icona utilizzata anche nei vecchi telefilm di Magnum P.