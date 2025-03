Sport.quotidiano.net - Viareggio-Sporting Cecina 1-1. Ora la società bianconera si butta sul mercato per la rivoluzione in vista della prossima stagione. Le zebre si salvano, rimontando con Bertacca

(4-3-1-2): Carpita; Frroku, T. Ricci,, Bertelli (33’ st Sapienza); C. Belluomini (26’ st Baracchini), Ferrarese (1’ st Bianchi), L. Remedi; Bibaj; Morelli, Goh (24’ st Ortolini). (A disposizione: Manfredi, Morandini, Lippi, Nannetti, T. Belluomini). All. Luca Bonini.(4-3-2-1): Cappellini; Moroni (19’ pt Milano), Startari (17’ st Lorenzini), Cionini, Fiorini; Diagne, Ghilli (25’ st Giovannucci), Brizzi; Olivotto, Lika (25’ st El Falahi); Skerma (40’ st Fofana). (A disposizione: Gliatta, Pozzobon, Foti, Di Tanto). All. Franco Brunetti (squalificato Sebastiano Miano). Arbitro: Alessandro Casale di Siena (assistenti Alessandro Rastrelli di Firenze e Samuele Michele Scellato di Prato). Reti: 24’ pt Olivotto (SC); 35’ st(V).