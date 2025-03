Lopinionista.it - Viaggi, Tolosa tra botteghe artigiane e tradizioni culinarie

Bord de Garonne © Rémi DeligeonAlla scoperta dell’eclettica creatività occitana e delle sue molteplici espressioni, per un originale Spring Break tra antico e moderno– Con le giornate che si allungano e le temperature più miti, orma la tentazione di staccare e partire per qualche giorno si fa sempre più forte: con Pasqua a ridosso, del 25 aprile e del 1°maggio, in particolare, il 2025 dà la possibilità di organizzare un lungo spring break tattico e rigenerante. Tra natura in fiore, eventi culturali e gustose proposte enogastronomiche, una meta che dà il meglio di sé in primavera è, ad esempio,, Capitale della regione francese sudoccidentale dell’Occitania e incoronata «Miglior Città 2025» dalla guida Best in Travel della Lonely Planet.Detta anche la “Ville rose” (la “Città rosa”), per le tonalità rosate dei suoi edifici in mattoni, già dal nome stessorimanda a una colorata atmosfera primaverile e offre diverse opzioni per gli amanti delle fioriture, che si possono ad esempio ammirare nelle serre municipali aperte annualmente a inizio maggio.