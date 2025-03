Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con la 1 fino a sera ma se ne andò code per incidente tra Guidonia Montecelio Settebagni in direzione Firenze sul raccordo carreggiata esterna code a tratti tra laFiumicino e la 24 mentre in carreggiata interna si rallenta tra femmine Salaria tra Nomentana e Aurelia è proprio sul tratto Urbano A24 abbiamo code tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro Mentre sulla-fiumicino abbiamo cose tra la Cristoforo Colombo via della Magliana Verso il raccordo sulla cassa code a tratti te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi sulla Colombo terapia di Mezzocammino di Malafede verso Ostia e sulla Pontina code per traffico intenso tra Spinaceto e raccordo verso l'Eur per gli eventi questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico trentesima giornata del campionato trae Torino contro te modifiche allale ore antecedenti e successivi all'evento nella zona di impianto sportivo a Federico Di Lernia Trani infomobilità per il momento è tutto il prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.