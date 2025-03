Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo con il raccordo dove in carreggiata esterna abbiamo allenamenti a tratti tra laFiumicino e la diramazioneSud mentre in interna si rallenta tra famiglia e Salaria è all'altezza della 24 è proprio sopra trovare della 24 Abbiamo code tra torcervara il raccordo in quella che sulla Cassia bis all'altezza di Santa Cornelia in direzione di Castel de' ceveri e sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia per gli eventi questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico trentesima giornata di campionato lae Torino concede modifiche allanelle ore antecedenti e successivi all'evento per una donna dell'impianto sportivo a Federico Di Lernia Trani immobilità Per il momento tutto a seguire un messaggio di sicurezza stradale possono essere i tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il sito infomobilità Astral Spa punto.