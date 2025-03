Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone al momento scorrevole una rete autostradale deled anche sul Raccordo Anulare Si raccomanda però di prestare attenzione per l'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile per rischio vento prevista Infatti per le prossime 24 Ore 20 forti con raffiche di burrasca specie sui settori montuosi passiamo agli eventi questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico fischio d'inizio del La trentesima giornata di campionato trae Torino consuete modifiche allaattive nelle ore antecedenti e successivi l'evento nella zona del Foro Italico infine chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino nel XI Municipio da oggi il percorso della linea 719 viene prolungato fino a quartiere Muratella mentre nel quadrante est la linea 111 modifica corso con passaggio nei pressi della stazione della metro B di Pietralata da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ed in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle aree interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.