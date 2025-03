Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone al momento scorrevole sulla rete autostradale deled anche sul Raccordo Anulare ad eccezione di code a tratti in esterna tra Appia e Tuscolana circone ora scorrevole anche su via Casilina a seguito della rimozione dell' incidente all'altezza di giardinetti tra lo svincolo per il raccordo anulare e via di Tor Vergata ci spostiamo sulla diramazioneSud per segnalare un km di coda tra Torrenova e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo Passiamo al trasporto ferroviario circone in graduale ripresa sulla linea alta velocitàNapoli a seguito della risoluzione del guasto tecnico tra salona ePrenestina infine chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino nel XI Municipio da oggi il percorso della linea 719 viene prolungato fino al quartiere Muratella nel quadrante est la linea 111 modifica il percorso con passaggio nei pressi della stazione della metro B di Pietralata da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento dopo un servizio dellahttps://storage.