Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti dal raccordo anulare in carreggiata interna permangono code a tratti tra Flaminia Salaria e tra Porta die il tratto Urbano della A24 più avanti invece si rallenta tra Prenestina e Ardeatina in esterna code a tratti tra Trionfale e Casal del Marmo e poi traFiumicino e via del mare ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 ancora code tra Fiorentina e tangenziale in direzione di quest'ultima è non opposto senso di marcia tra Tor Cervara e lo svincolo per il raccordo anulare in a91Fiumicino invece ora si rallenta tra Parco dei Medici via del Cappellaccio in direzione Eur usciamo dall'anello cittadino risolto l'incidente sulla provinciale 216 di via Montecompatri circone ora scorrevole tramonte in Montecompatri infine Passiamo al trasporto ferroviario per segnalare circone ancora fortemente rallentata sulla linea alta velocitàNapoli per un guasto tecnico salone ePrenestina i treni vengono deviati su percorsi alternativi con ritardi fino a 90 minuti da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio dellahttps://storage.