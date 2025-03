Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2025 ore 09:10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della traffico ancora Enzo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna e rallentamenti nel quadrante Nord sono tra Cassia bis Tiburtina più avanti invece le code sono tra Prenestina e Appia in esterna in si rallenta tra casse Trionfale E poi tra Casal del Marmo e Pescaccio Ode a tratti anche nel quadrante Sud dell'anello cittadino tra Fiumicino e Laurentina In entrambe le carreggiate i possiamo sulle autostrade incolonnamenti sulla A24-teramo tra Settecamini e lo svincolo per il raccordo anulare e più avanti anche sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e tangenziale in direzione di quest'ultima è sempre sul tratto Urbano code anche nel opposto senso di marcia per Tor Cervara e lo svincolo per il raccordo anulare contento anche in a 91 Fiumicino dallo svincolo per il raccordo a via del Cappellaccio in direzione Eur in direzione raccordo invece segnaliamo code sulla diramazione Sud a partire da Torrenova su via Appia da Santa Maria delle Mole e rallentamenti anche su via del mare e via Colombo d'acilia sempre in direzione raccordo segnaliamo poi un incidente sulla Statale 216 via Montecompatri a causa del sinistro CUD In entrambe le direzioni tra Monte Porzio Catone e Montecompatri Passiamo al trasporto ferroviario per segnalare cone fortemente rallentata sulla linea alta velocità Napoli per un guasto tecnico tra salone e Prenestina i treni vengono deviati su percorsi alternativi ritardi fino a 90 minuti da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento