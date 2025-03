Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-03-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo i consueti aggiornamenti sulladalle autostrade in A1-napoli a seguito della rimozione di un incidente permangono code di smaltimento tra Valmontone e la diramazioneSud in direzione La capitale è proprio sulla diramazioneSud segnaliamo 1 km di coda tra Torrenova e lo svincolo per il raccordo in direzione di quest'ultimo incolonnamenti anche sulla A24-teramo tra Settecamini e la barriera diEst è più avanti anche sul tratto Urbano della A24 traffico Lentini e tangenziale in direzione di quest'ultima ci spostiamo sull'anello cittadini in carreggiata interna con le tratti tra Casilina e Appia in esterna invece si rallenta tra Prenestina e Bufalotta traffico in aumento anche sulla Flaminia dal raccordo anulare e fino a le due punti e su via Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali coda in direzione raccordo anulare anche su via Appia a partire da via dei Laghi e su via Pontina tra Pomezia e via di Pratica Passiamo al trasporto pubblico capitolino nel XI Municipio da oggi il percorso della linea 719 viene prolungato fino al quartiere Muratella mentre nel quadrante est la linea 111 modifica il percorso con passaggio nei pressi della stazione della metro B di Pietralata da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di apriletutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.