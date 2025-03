Arezzonotizie.it - Viabilità: partono i lavori di riprogettazione dell’intersezione via Vittorio Veneto, Fabbri e fratelli Kennedy

Leggi su Arezzonotizie.it

Hanno preso il via i lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'intersezione tra via, via Gino, e viaa Terranuova Bracciolini. L’intervento, che prevede importanti modifiche allae l’estensione della rete stradale, mira a migliorare il.