Ravennatoday.it - Via Stradone, Ancisi (LpRa): "La zona è pericolosa e non sarà fatta più la ciclabile"

Leggi su Ravennatoday.it

Uno dei tratti stradali più malmessi di tutta la città. Così Alvaro, candidato sindaco e capogruppo in Consiglio comunale della Lista per Ravenna, definisce via, arteria su cui, sottolinea, "si concentra il massimo degli inganni tra l'elenco delle opere pubbliche che de Pascale ha.