Via le banconote da 50 euro? Ecco dove e come saranno ritirate

Roma, 31 marzo 2025 - Addio alleda 50? Sì, ma non a tutte. Il taglio da 50è tra i più utilizzati inpa: nei prossimi mesi potrebbe non essere più utilizzabile per i pagamenti in contanti.? In Spagna. Alcuni siti di informazione spagnoli parlano di aprile, altri di luglio, ma quel che è certo è che la Banca di Spagna si prepara a ritirare ledeteriorate. Si tratta di una prassi già in vigore in tuttapa, che non deve destare allarme nemmeno in Spagna,il governo ha già diffuso le linee guida per la sostituzione.perché verrannosarà possibile cambiarle. Le ragioni del ritiro Secondo il portale online spagnolo Ideal, la Spagna dichiarerà non valide leda 50deteriorate e che presentano anche minime tracce inchiostro antifurto.