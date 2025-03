Palermotoday.it - Via Ausonia e i rifiuti... giornalieri

Leggi su Palermotoday.it

Sovente, in via, il marciapiede antistante al civico 89 si presenta in queste condizioni. La costante presenza dinon ancora raccolti - che, anche a causa del vento, spesso vengono sparsi - induce i poco civili ad abbandonarne altri. Quanto sopra in un tratto di marciapiede.