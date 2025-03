Iodonna.it - Vette di stile. Le sneakers Salomon che elevano il look

Il sentiero delle tendenze è infinito. Ma ce n’è una che oggi tiene la strada meglio di altre: le scarpe pensate per il trekking e il trail running, ma con un design per la città. Lesono ai piedi di tutte le trendsetter che macinano chilometri in fatto di coolness, senza per questo rinunciare alla praticità. Non capita spesso che un trend si leghi indissolubilmente a un unico brand. Il caso di, nato nel 1947 nel cuore delle Alpi francesi, che oggi è sinonimo non solo di outdoor, ma anche di glamour. La rivoluzione, rendere la funzionalità a prova di streetstyle: ledal design sportivo e dal comfort impareggiabile diventano così protagoniste di un’uniforme quotidiana rilassata e originale, da mattino a sera.XT-Whisper, ledall’eleganza sussurrataVersatili e chic.