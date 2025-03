Anteprima24.it - Vertenza Hanon Systems, l’opposizione: “Positivo l’esito del tavolo istituzionale convocato dal Ministero del Lavoro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Valutiamo positivamentedelpresso ildelche ha scongiurato l’annunciata chiusura a maggio dello stabilimentodi Benevento, prorogando gli ammortizzatori sociali per i lavoratori fino a dicembre”. E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio che commentano quanto annunciato stamattina dopo la riunione convocata daldelcon azienda, Regione Campania e sindacati. “Su questac’è stata la forte mobilitazione territoriale edche avevamo auspicato per accompagnare i lavoratori nella lotta per la difesa del