Verso il 25 aprile in Toscana | cosa fare?

Dal mare alla montagna, dai parchi alle isole. innon manca niente, ottimi paesaggi e buon cibo.Che vogliate andare al mare,del trekking o andare a cavallo, ecco qualche idea per ogni tipo di esperienza.In biciclettaA cavalloSu di un isolaBraciatePercorsi trekkingTerme25in bicicletta: scopri due percorsi imperdibili Percorso della bonificaIl Sentiero della Bonifica è una pista ciclabile in terra battuta che segue l’antica strada di manutenzione del canale Maestro della Chiana. Con i suoi 60 km, il percorso si estende tra le province di Siena e Arezzo, con Chiusi e Arezzo come punti di partenza e arrivo.Interamente pianeggiante, questa traccia fa parte della EV7 (Ciclovia del Sole) ed è facilmente percorribile grazie alla buona segnalazione. È ideale per tutti, a patto di utilizzare una bicicletta adeguata, come mountain bike, gravel o una bici turistica con pneumatici larghi.