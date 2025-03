Juventusnews24.com - Verona Parma 0-0, reti inviolate nel posticipo di Serie A: così si infiamma anche la lotta salvezza

di Redazione JuventusNews240-0,neldiA: il resoconto della sfida che non ha regalato molte emozioniQualche occasione nel finale, da entrambe le parti, dopo 90? che non hanno regalato grandi emozioni tra. Uno scontro importante per togliersi dalla zona calda è terminato 0-0 con le due squadre che non si sono fatte male.Si accende lacon i crociati che sono a tre punti dalla zona retrocessione. Questa sera la Lazio chiude la giornata che ha visto la Juve vincere per 1-0.