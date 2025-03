Sololaroma.it - Verona-Parma 0-0, poche emozioni nello scontro salvezza: Tengstedt spreca nel finale

Pareggio a reti bianchetraal Bentegodi. Le migliori occasioni della gara arrivano addirittura nell’ultimo quarto d’ora, addirittura con l’ultimo pallone della partita per i padroni di casa, ma Tengsted di testa ha mandato alto tutto solo in area di rigore. Gli scaligeri si portano a 30 punti, mentre i ducali salgono a quota 26, a +3 dalla zona retrocessione. Primo tempoAl Bentegodi va in scena una prima frazione divertente, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. La prima grande occasione della partita è del, che dopo appena due minuti colpisce la traversa con un colpo di testa di Mosquera dopo una spizzata su calcio d’angolo. Dopo lo spavento, ilsi affaccia finalmente in avanti con Almqvist, che dopo aver scambiato con Bonny prova ad incrociare col destro al limite area, sfiorando il palo.