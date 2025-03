Forlitoday.it - Vernice Art Fair, due primi premi ex aequo per il 22esimo concorso Coinè per l’Arte

Leggi su Forlitoday.it

E' tempo di bilanci per la 22esima edizione diArt, mostra mercato d’arte contemporanea organizzata da Romagna Fiere che si è tenuta lo scorso weekend alla Fiera di Forlì. L’evento per la vastità e la qualità della proposta espositiva, per il numero di visitatori, per il numero di.