Ventiquattresima giornata Basket Serie A 2024 2025 | il punto

In attesa di Bologna e Milano, c’è una nuova coppia in testa alla classifica dopo la. Brescia approfitta della sconfitta di Trapani a Sassari(92-80) per agganciare i siciliani in vetta grazie al successo su Trento(78-75). Vittorie pesanti in chiave salvezza per Cremona, su Treviso( 94-77) e Vares, su Scafati(95-82) , mentre Pistoia è sempre più in crisi dopo il passo falso controTrieste(69-89).Bene Venezia che batte Tortona(94-82) e aggancia l’ottavo posto.: I RISULTATI SASSARI-TRAPANI 92-80VARESE-SCAFATI 95-82CREMONA-TREVISO 94-77TRENTO-BRESCIA 75-78PISTOIA-TRIESTE 69-89VENEZIA-DERTHONA 94-82LA CLASSIFICA BRESCIA pt. 34TRAPANI pt. 34BOLOGNA pt.