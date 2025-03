Iltempo.it - Ventenne accoltellata a morte in strada, choc a Messina. C'è un sospettato: chi è

Uccisa a coltellate, in. È la tragica fine di Sara Campanella, 21 anni, e, studentessa della facoltà di Scienze infermieristiche. I carabinieri avrebbero individuato undell'omicidio. I carabinieri sono risaliti al, un giovane, grazie alle immagini delle telecamere, al racconto dei testimoni e al contenuto del telefono della vittima. Non è chiaro se il giovane sia stato trovato in una casa in zona via Cannizzaro e portato in caserma o sia ancora a piede libero. Per gli inquirenti sarebbe stato lui a colpire la studentessa originaria di Misilmeri in provincia di Palermo, iscritta al corso di laurea di Tecniche di laboratorio biomediche al culmine di una discussione sul marciapiede. L'aggressione è avvenuta su viale Gazzi, nella zona sud di, vicino lo stadio Celestee nei pressi della fermata degli autobus interurbani.