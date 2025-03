.com - Venerus torna con il nuovo singolo Ti penso

Tiè ildi, una traccia che prosegue il suo viaggio artisticoTiè ildi, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 aprile per Asian Fake / Emi Records. A distanza di quasi due anni dalla pubblicazione del suo ultimo album Il Segreto, il cantautorecon una traccia che prosegue il suo viaggio artistico: un percorso fatto di visioni, sogni lucidi, atmosfere oniriche ma al contempo molto reali, libertà, ricerca e sperimentazione sonora, in costante fuga da mode e convenzioni.Tiè una dedica sospesa tra dolcezza e nostalgia, dove trovano spazio immagini di vita quotidiana e ricordi indelebili, tra incontri predestinati e pensieri che non smettono mai dire. Un testo vestito con sonorità e beat avvolgenti, che rimandano all’universo hip hop / R’n’B degli anni ’90 e ad alcuni dei suoi elementi più iconici, che l’artista manipola e riattualizza con grande maestria.