Vela Italia in grande spolvero nel day-1 del Trofeo Princesa Sofia Tanti equipaggi in lizza per il podio

subito protagonista nella giornata d’apertura del2025, importante regata internazionale diolimpica valevole come primo atto del nuovo circuito Sailing Grand Slam. A Palma di Maiorca il programma si è aperto quest’oggi in condizioni di vento medio-leggero che hanno consentito il regolare svolgimento di quasi tutte le regate di flotta previste.Archiviato il leggendario ciclo vincente di Ruggero Tita e Caterina Banti, il movimento azzurro resta comunque competitivo tra i Nacra 17 grazie alla quotata coppia composta da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che ha chiuso il day-1 in seconda posizione nella classifica generale a -1 dai cinesi Zhao/Sha (1-2-1) e appena davanti ai forti britannici Gimson/Burnet scartando un 16° posto e mettendo a referto una prima ed una seconda piazza.