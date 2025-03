Ilprimatonazionale.it - Varese e Reggio Emilia: l’Italia dei patrioti è sempre in piazza

Roma, 31 mar – La mobilitazione deiitaliani prosegue senza sosta: dopo Bologna, Bergamo, Vicenza, Brescia e Padova, anchesono state teatro di imponenti manifestazioni organizzate da CasaPound e Rete dei, con la partecipazione di centinaia di cittadini decisi a riprendersi le proprie città.Sabato a: “Difendi la tua città”A, la manifestazione “Difendi la tua città” ha visto un lungo corteo attraversare le strade principali alzando al cielo le bandiere tricolori e scandendo cori contro degrado e criminalità. Gli organizzatori hanno denunciato come la città, come tante altre in Italia, sia ostaggio di spacciatori e delinquenti, spesso immigrati clandestini o di seconda generazione, protetti dall’immobilismo istituzionale e dalla retorica buonista della sinistra.