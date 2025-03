Ilgiorno.it - Vaprio, polo logistico della Lidl. Ora parte la valutazione ambientale

Il Tar e il Consiglio di Stato avevano dato ragione a Legambiente e ai cittadini, per l’arrivo del magazzinomancava ladi impattoe ora Città Metropolitana, alla quale compete, è pronta a rimediare. Si rimette in moto il progetto che da anni ha fatto saltare sulle barricate ecologisti e agricoltori e che li ha visti prevalere in tribunale per due volte. Ora, c’è un terzo aspetto legale da considerare "la catena tedesca dei discount potrebbe presentare ricorso contro la decisioneprovincia", spiega il Comune. La scelta di Palazzo Isimbardi di ripartire daccapo "permette di ridefinire compensazioni legate alla reale entità degli effetti del nuovo insediamento a miglior tutela dei cittadini e del territorio che resta il nostro primo obiettivo", sottolinea l’Amministrazione.