Vandali scatenati in via Tebaldi: "Li staneremo con le telecamere"

Via, traversa di via Branca a due passi da piazza del Popolo, si è svegliata ieri mattina con l’amaro in bocca. Ignoti, infatti, hanno messo a segno un raid notturno che ha deturpato la strada con fioriere abbattute, terra sparsa sui sampietrini e bidoni svuotati del loro contenuto. Non un caso isolato, purtroppo. Il centro storico, nelle ultime settimane, è stato teatro di numerosi episodi simili che si sono concentrati, in particolare, nella zona adiacente piazzale Matteotti e largo Micciché. Anche lì fioriere rovinate, bici divelte e auto danneggiate sono state il passatempo preferito di qualcuno che, oltretutto, ha agito a ‘favor di telecamera’ visto che l’area è video sorvegliata notte e giorno. In tarda mattina viaera già stata rimessa in ordine. Ma l’amarezza resta, così come rimane aperto il dibattito sulla sicurezza.