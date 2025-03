Laspunta.it - Valentina Sementilli aderisce a Forza Italia

Mentre c’è chi cerca di restare seduto proponendo accordi che mettono insieme capra e cavoli, c’è chi lavora per rafre il partito ed anche, semmai, il centro destra.ha annunciato in queste ore l’ingresso dinelle fila degli azzurri.E’ proprio laa rendere pubblica la sua adesione al partito di Tajani. “Con sincera emozione ed immensa gratitudine, ufficializzo il mio ingresso a, ringraziando preliminarmente il direttivo nella persona dell’avv. Pasquale Cirillo, per la gratificante considerazione dimostratami.” Dice la neo forzista.“Sono onorata di entrare a far parte di un partito che, lontano dalle logiche clientelari, attua la valorizzazione del merito, in un contesto di sano confronto, volto a tutelare esclusivamente i diritti dei cittadini.