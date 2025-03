Vale la regola del gol in trasferta? Supplementari o rigori? Il regolamento delle semifinali di Coppa Italia

Leggi su Ilnerazzurro.it

Ledirappresentano l’unico turno della competizione che si gioca su 180 minuti anziché 90, con gare di andata e ritorno. Quest’anno le sfide vedranno contrapposte Empoli e Bologna da una parte, Milan e Inter dall’altra, con l’obiettivo di conquistare un posto nella finalissima, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 14 maggio.Una domanda che spesso ci si pone in questi casi è: cosa accade in caso di parità al termine del doppio confronto?ladei gol in? La risposta è no. Come già avviene da alcune stagioni, i gol segnati innon hanno un valore maggiore rispetto a quelli in casa. A passare il turno sarà semplicemente la squadra che, tra andata e ritorno, avrà segnato il maggior numero di reti complessive.Niente tempiMa cosa succede se il punteggio complessivo tra le due squadre è identico al termine della gara di ritorno? Anche qui la formula è chiara e ricalca quella adottata nei turni precedenti della competizione: non sono previsti tempi