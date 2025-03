Trevisotoday.it - Val d'Orcia, Lamonato al comando del CIRT 4WD

Condizioni meteo difficili, caratterizzate da un Sabato vissuto tra la pioggia ed il fango per affrontare una Domenica con il sole e su fondo asciutto. Questa, in sintesi la due giorni al Rally della Val d'che ha messo in evidenza l'esperienza di un Walterin ottimo stato di forma.