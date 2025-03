Lanazione.it - Ustioni dopo il trattamento estetico, clinica medica e azienda condannate

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 31 marzo 2025 – Invitati a sottoporsi a ungratuito, hanno rimediatoda freddo tali da costringerli a recarsi al pronto soccorso del Sant’Andrea. Una disavventura, quella occorsa a due uomini residenti in provincia, che nei giorni scorsi ha visto il pronunciamento del Tribunale civile della Spezia, che ha condannato in solido unae la società proprietaria di un’apparecchiatura sanitaria al pagamento di un risarcimento di diverse migliaia di euro a favore dei due uomini. La vicenda affonda le sue radici nell’autunno del 2021, quando i due uomini si erano sottoposti a undi criolipolisi – undi medicina estetica non invasivo, che consente la riduzione del tessuto adiposo localizzato attraverso l’uso del freddo – svolto a titolo gratuito dallacon un macchinario di proprietà di una società terza, apparecchiatura che laintendeva provare per valutarne l’acquisto.