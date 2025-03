Lapresse.it - Usa, Trump: “Mi chiedono di correre per un terzo mandato”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha dichiarato che sta valutando la possibilità di candidarsi per un. “Molte persone mi dicono: ‘Devi candidarti di nuovo’. Amano il lavoro che stiamo facendo”, ha dettoai giornalisti sull’Air Force One in viaggio dalla Florida a Washington.