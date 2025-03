Lapresse.it - Usa, Musk consegna assegni da un milione di dollari a due elettori del Wisconsin

Nel corso di un comizio in vista dell’elezione di un giudice della Corte Suprema del, il miliardario Elonha distribuitoda undia dueche avevano firmato una petizione contro i ‘giudici attivisti’. Il ceo di Tesla, che insieme ai gruppi che lo sostengono ha speso più di 20 milioni diper aiutare Brad Schimel, candidato conservatore in una consultazione definita dal miliardario come cruciale per l’agenda del presidente americano Donald Trump e per “il futuro della civiltà”, hato glidomenica a Green Bay davanti a una folla di circa duemila persone. “È una questione enorme”, ha detto. La corsa elettorale determinerà l’orientamento ideologico di una corte destinata a decidere questioni chiave in uno stato considerato un campo di battaglia elettorale.