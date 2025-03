Unlimitednews.it - Usa, Leavitt sui dazi “E’ tempo di reciprocità”

Leggi su Unlimitednews.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel corso di un punto stampa la portavoce della Casa Bianca Karolineha parlato di “giorno della liberazione”, riferendosi al prossimo mercoledì, ovvero quando entreranno ufficialmente in vigore le tariffe imposte dal presidente Donald Trump. Rispondendo ad una ulteriore domanda suiha anche aggiunto che non saranno previste esenzioni. Riguardo al consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e allo stato delle indagini sul caso Signal e su come il giornalista Jeffrey Goldberg sia finito in una chat dell’amministrazione, la portavoce della Casa bianca ha sottolineato che “Mike Waltz continua a essere una parte importante del suo team per la sicurezza nazionale e questo caso è stato chiuso qui alla Casa Bianca”.La portavoce della Casa Bianca ha anche spiegato le modalità con cui i prodotti americani sarebbero stati tagliati fuori dal mercato: “Questi paesi ci hanno derubato per troppoe hanno reso, credo, il loro disprezzo per i lavoratori americani, molto chiaro – ha dichiarato-.