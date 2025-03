Tpi.it - Usa: l’amministrazione Trump censura anche la lotta al cambiamento climatico

Dopo la decisione di ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi, di denunciare la green economy come un imbroglio e di abbandonare le politiche per laal riscaldamento globale,del presidente Donaldha fatto un ulteriore passo avanti nel negazionismo della crisi climatica, stavolta a livello “semantico”. Come già accaduto in altri rami del governo di Washington,l’Agricultural Research Service del dipartimento Usa per l’Agricoltura (USDA) ha dovuto attuare gli ordini esecutivi presidenziali contrari ai programmi federali a tutela della diversità, dell’equità e dell’inclusione, voluti dal suo predecessore Joe Biden. Ma, in questo caso, a finire nel mirino delladei documenti pubblici e delle policy dell’ufficio responsabile del monitoraggio delle colture e della qualità degli alimenti non ci sono solo i riferimenti alle discriminazioni etniche, di genere e di orientamento sessuale, bensìespressioni come “”; riscaldamento globale; “contenimento delle emissioni”; “energia pulita”; “fotovoltaico”; “risparmio idrico”; e persino “acqua potabile”.