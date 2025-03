Lapresse.it - Usa, altri 17 migranti ‘assassini e stupratori’ trasferiti in El Salvador

“La scorsa notte, nel corso di un’operazione antiterrorismo di successo con i nostri alleati in El, l’esercito degli Stati Uniti ha trasferito un gruppo di 17 criminali violenti delle gang Tren de Aragua e MS-13, tra cui assassini e stupratori”. È quanto fa sapere in una nota Marco Rubio, segretario di Stato americano. “Ancora una volta, esprimiamo la nostra gratitudine al presidente Bukele e al governo di Elper la loro ineguagliabile collaborazione nel rendere i nostri paesi sicuri contro la criminalità transnazionale e il terrorismo”, ha aggiunto Rubio. Il presidente di ElNayib Bukele ha confermato il trasferimento pubblicando sui social un video in cui si vedono i, definiti “criminali di alto profilo, tra cui sei stupratori di bambini”, trascinati fuori dall’aereo che li ha condotti in Eldagli Stati Uniti, rasati a zero e portati nelle carceri di massima sicurezza.