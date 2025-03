Avellinotoday.it - "Uomo e Galantuomo": in scena a Lioni il grande teatro di De Filippo

Leggi su Avellinotoday.it

Terzo appuntamento a, giovedì 6 aprile alle ore 21, con la rassegna “in movimento”. La compagniadei Dioscuri porta in, al Multisala Cinema Nuovo, “e galant”, una delle primissime commedie del genio Eduardo De.Scritta nel 1922 in tre atti per il.