Uomo aggredito nella notte trovato per strada

Tarantini Time QuotidianoAncora un’aggressione avvolta nel mistero a Taranto. La vittima è un 58enne,a terra tra via Messapia e via Temenide. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno chiamato il 118.I soccorritori lo hanno trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti delle volanti per fare chiarezza sull’accaduto.L'articoloperproviene da Tarantini Time Quotidiano.