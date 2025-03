Movieplayer.it - Uomini e donne anticipazioni, Gianmarco Steri: il bacio con Nadia scatena il caos in studio!

Leggi su Movieplayer.it

Le nuove registrazioni del dating show hanno riservato sorprese: scontri accesi per, rotture nel Trono Over e una sfida di ballo imperdibile tra Giuseppe e Gianni Sperti. Le ultime registrazioni delle nuove puntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi, ci raccontano chesi è trovato al centro di un duro confronto con le sue corteggiatrici, mentre nel parterre Over non sono mancati addii e nuovi flirt. Ecco qualche spoiler su ciò che accadrà nei prossimi episodi, con un focus sulle dinamiche tra i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie allefornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi. Trono Classico: ilnel percorso diLe ultime .