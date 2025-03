Quotidiano.net - Unox Casa. La cucina da veri chef dove il forno è intelligente

DOPO ESSERE STATO dieci anni in Pininfarina, Matteo De Lise è approdato al mondo delle cucine, in. Una laurea in economia, a Torino e molti anni negli Stati Uniti, hanno dato al manager, oggi alla guida di, lo sguardo internazionale e una visione sull’innovazione, che a suo dire deve essere "semplice e usabile". Concetti che ha incontrato ad Harvard e ad Oxford,si è perfezionato. Attualmente De Lise ricopre il ruolo di General Manager didal 2020 ha guidato con successo lo sviluppo e la distribuzione del primodi lusso smart per il mercato residenziale di alta gamma, il SuperOven. Sotto la sua direzione,ha rafforzato la sua presenza globale, grazie a strategie di marketing innovative e una rete di distribuzione internazionale, posizionandosi come un riferimento nel settore degli elettrodomestici di lusso.