Un’opera internazionale. Il ’corto’ sulla ludopatia premiato a Toronto

C’è gloria per Imola oltreoceano con il cortometraggio Non stare al gioco. Il film, scritto, diretto e montato dalla regista imolese Michela Sartori ha vinto al Couch Film Festival Spring 2025 Edition dinella categoria ‘Miglior attore’, per i film da 1 a 5 minuti, grazie all’interpretazione dell’attore Stefano Fusaro. Un successo in salsa circondariale – Fusaro è nato a Castel San Pietro Terme e risiede a Dozza – perché la pellicola, che tratta il tema della, è stata voluta dal Comune di Imola nell’ambito di un’iniziativa contro il gioco d’azzardo patologico in sinergia con il Nuovo Circondario Imolese e con l’Unità Operativa Complessa Dipendenza Patologiche dell’Ausl di Imola. Il tutto finanziato da un contributo regionale del Fondo gioco d’azzardo assegnato all’azienda sanitaria della città.