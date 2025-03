Quotidiano.net - Uno smartphone completo a POCHISSIMO su Amazon: realme Note 60 è il best buy del giorno

Il nuovo60 si presenta come uno deglientry-level più interessanti nel panorama Android, soprattutto alla luce dell’attuale offerta di primavera suche ne abbassa il prezzo a soli 90,19€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie a uno sconto del 5%. Una cifra decisamente competitiva per un dispositivo che punta tutto su fluidità, autonomia e qualità fotografica. Compralo oggi, è in offerta per poche ore60 in offerta su: lotop che costaDotato di una configurazione 6+128 GB, il60 assicura una buona gestione delle app più comuni e delle attività quotidiane, come navigazione, social, messaggistica e streaming. A rendere il tutto più scorrevole contribuisce il display da 90 Hz con tecnologia Eye Comfort, pensato per ridurre l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato.