Uno choc per Chiara Grande Fratello la notizia peggiore nel giorno della finale

Manca pochissimo alladel, in onda lunedì 31 marzo, in prima serata su Canale 5. Dopo mesi di emozioni, colpi di scena e scontri tra i concorrenti, il pubblico scoprirà chi sarà il vincitore di questa edizione e chi riuscirà a portarsi a casa il montepremi. I sei finalisti, che si sono guadagnati il diritto di arrivare fino all’ultimo, si sfideranno per il titolo di vincitore. Chi avrà la meglio tra i finalisti? Sei concorrenti si contenderanno il titolo di vincitore. Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi,Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Sui social media, come Instagram, Facebook e X, il nome che più di tutti spicca tra gli utenti è quello di Helena Prestes, ma se guardiamo le previsioni dei bookmaker riguardo al possibile vincitore di questa edizione, si prevede una battagliatra Helena e Zeudi Di Palma.