Università di Medicina, via il numero chiuso? Lo sbarramento è dopo sei mesi. Dalla mancanza di aule al rischio disoccupati: le falle del decreto

La ministra dell’, Anna Maria Bernini, aveva dichiarato di avere tutto pronto per far sì che la riforma del test d’ingresso avenisse messa in pratica già a partire dal prossimo anno accademico. Aveva annunciato di avere il “legislativo in canna” già la scorsa settimana, ospite alla trasmissione televisiva Che tempo che fa. E il 28 marzo il primo provvedimento necessario all’attuazione della legge delega è arrivato in consiglio dei ministri. Composto da 11 articoli, ilconferma le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, e con loro anche le paure di sindacati e addetti ai lavori. Per le associazioni di categoria, la riforma non comporterà alcun beneficio per gli studenti. Bensì aumenterà stress, costi, disuguaglianze e incertezze. È ormai certo che la misura non abolirà il, come annunciato in un primo momento, né eliminerà definitivamente loiniziale.