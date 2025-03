Puntomagazine.it - UNICEF/Myanmar: milioni di bambini a grave rischio dopo il terremoto più letale degli ultimi decenni nel paese.

Leggi su Puntomagazine.it

Nell’ambito della sua risposta iniziale, l’sta mobilitando 80 tonnellate di forniture salvavita.30 marzo 2025 –disono ain seguito al devastantedi magnitudo 7,7 che ha colpito ilil 28 marzo, aggravando una situazione umanitaria già disastrosa.L’segnala l’aggravarsi dell’impatto sue famiglie, con bisogni che aumentano di ora in ora e scosse di assestamento continue, e chiede alla comunità internazionale di rispondere con urgenza per sostenere gli sforzi per salvare la vita die famiglie.“Questoè un altro brutale colpo per idel, molti dei quali stavano già vivendo affrontando conflitti, sfollamenti e privazioni”, ha dichiarato la Direttrice generale dell’Catherine Russell.