UniBg, quattro nuovi corsi di laurea per rispondere alle richieste delle imprese

Bergamo. Un ateneo che si muove in funzione del territorio in cui è radicato, rispondendoesigenze del mercato del lavoro per continuare ad attrarrestudenti. L’Università di Bergamo ha presentato lunedì 31 marzo l’offerta formativa per l’anno accademico 2025/2026.Sono 4 idi, due triennali e due magistrali. Il focus è sulle nuove tecnologie: dalla triennale in Data Analytics, Economia e Tecnologie Digitali a quella in IngegneriaTecnologie per l’Elettronica e l’Automazione, passando per le due magistrali, Welfare Management e Innovazione Sociale e l’innovativa Progettazione di Contesti di Vita Accessibili e Inclusivi in collaborazione con l’Università del Salento.Altra novità di spessore l’introduzione della primatriennale interamente in inglese, il nuovo curriculum Business Administration nel corso diin Economia Aziendale (massimo 80 posti).