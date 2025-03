Quotidiano.net - Unguess festeggia 10 anni facendo shopping in Francia

QUANDO È NATA, diecifa esatti,voleva offrire soluzioni innovative ai navigatori digitali. Oggi, a distanza di un decennio la società è cresciuta e guarda al futuro. Nata a Cremona nel 2015 all’interno del centro di ricerca "Mobile Lab" del Politecnico di Milano come AppQuality,è stata la prima piattaforma in Italia a utilizzare la metodologia del crowdtesting, per effettuare test da cui ottenere back rilevanti ed efficaci provenienti da una community di utenti reali. Questi utenti, iscritti alla piattaforma online Tryber e ingaggiati con un sistema di ricompense per testare app, siti web, servizi di e-commerce, interfacce bot e altri software, interagiscono con l’utente, segnalando eventuali bug, malfunzionamenti, vulnerabilità per migliorare l’esperienza di navigazione.