Leggi su Open.online

Un sasso del peso di circa tre chili e mezzo che una donna romena haper annisi è rivelato essere una delle più grandi pietremai rinvenute, dal valore stimato di undi. Ladi resina fossile si trova attualmente nel museo di Buzau, poco più di cento chilometri a Nord Est della capitale Bucarest, dove è arrivata in seguito alla segnalazione di undella proprietaria originale. A confermare la storia riportata oggi da El Paìs è Daniel Costache, direttore del museo. Il ritrovamento dell’ambraLa storia recente del fossile che si stima abbia tra i 38 e i 70 milioni di anni ha avuto inizio nel giorno in cui l’anziana signora che la usavala trovò in un ruscello del villaggio di Colti incastonato tra le montagne a Est di Buzau.